Путин поручил добиться опережающего роста доходов россиян

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Президент России Владимир Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения страны и инвестиций в регионах РФ из списка «отстающих». Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 5 апреля.

Пункт о доходах входит в перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. Президент поручил обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов, у которых соответствующий показатель ниже среднероссийского. Также поручено достичь конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал.

Ранее стало известно, Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.

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