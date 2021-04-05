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Путин поручил добиться опережающего роста доходов россиян
Фото: Администрация президента РФ

Путин поручил добиться опережающего роста доходов россиян

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Президент России Владимир Путин поручил добиться опережающего роста доходов населения страны и инвестиций в регионах РФ из списка «отстающих». Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 5 апреля.

Пункт о доходах входит в перечень поручений по итогам совещания с членами правительства. Президент поручил обеспечить реализацию индивидуальных программ социально-экономического развития регионов, у которых соответствующий показатель ниже среднероссийского. Также поручено достичь конкретных целевых результатов в виде опережающего роста реальных денежных доходов населения и инвестиций в основной капитал.

Ранее стало известно, Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 апреля.

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