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Минсельхоз сообщил, что дефицита удобрений в России не будет
Фото: kremlin.ru / Официальный сайт Президента России

Минсельхоз сообщил, что дефицита удобрений в России не будет

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев выразил уверенность в том, что правительство справится с ростом стоимости минеральных удобрений, их дефицита не прогнозируется. Об этом он заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в понедельник, 5 апреля.

По словам Дмитрия Патрушева, цена на минеральные удобрения в 2021 году несколько увеличилась. Минсельхоз совместно с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой провели совещания для полного обеспечения удобрениями необходимых зон, сообщает РИА Новости.

— Собирались и на уровне руководства правительства, обсуждали. Думаю, что справимся. И отмечу, что дефицита удобрений не прогнозируется, — сказал глава министерства.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о мерах, которые помогут вдвое снизить уровень бедности в России.

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дефицитсовещаниеМинсельхоз России
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