Заболевших гриппом детей в Москве стало меньше в сравнении с прошлой неделей

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Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди столичных детей за период с 29 марта 2021 года по 4 апреля сократилась в сравнении с прошлой неделей. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Москвы.

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону.

— Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 14-ю неделю 2021 года соответствует сезону года, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди детей, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среди всех возрастных групп населения. Данный показатель среди детей от нуля до двух лет на 80,1 процента ниже порогового уровня, среди детей от трех до шести лет — на 80,9 процента, среди детей от семи до 14 лет — на 77,3 процента, а среди взрослого населения — на 29,3 процента.

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