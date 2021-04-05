Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Заболевших гриппом детей в Москве стало меньше в сравнении с прошлой неделей
Фото: Pixabay

Заболевших гриппом детей в Москве стало меньше в сравнении с прошлой неделей

Никита Абрамов

Город

Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди столичных детей за период с 29 марта 2021 года по 4 апреля сократилась в сравнении с прошлой неделей. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Москвы.

В ведомстве отметили, что эпидемиологическая ситуация в столице соответствует сезону.

— Эпидемиологическая ситуация по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в Москве за 14-ю неделю 2021 года соответствует сезону года, по сравнению с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости среди детей, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже среди всех возрастных групп населения. Данный показатель среди детей от нуля до двух лет на 80,1 процента ниже порогового уровня, среди детей от трех до шести лет — на 80,9 процента, среди детей от семи до 14 лет — на 77,3 процента, а среди взрослого населения — на 29,3 процента.

Читайте также: Вирусолог объяснил опасность гриппа для переболевших коронавирусом

РоспотребнадзоргриппОРВИ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Все мнения
О проекте
Читайте нас в