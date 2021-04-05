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Блогер Миро назвала четыре ошибки Собчак, ведущие к разводу с Богомоловым
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Блогер Миро назвала четыре ошибки Собчак, ведущие к разводу с Богомоловым

Василий Плиткин

Звезды

Блогер Лена Миро назвала ошибки, согласно которым журналистка Ксения Собчак «демонстрирует типичное поведение женщины перед разводом». По ее словам, многие женщины перед разводом совершают типичные ошибки, приведя в пример действия Собчак.

— Женщине, предчувствующей развод, свойственно таскаться за мужем повсюду: и на рыбалку, и на футбол, и в магазин стройматериалов, и даже в Пермь, — написала Миро, говоря о поездке Собчак вместе с мужем, который представил в Перми оперу «Кармен».

Вторая ошибка, по словам Миро, в том, что Собчак слишком сильно обрабатывает свои фотографии в соцсетях.

— Раньше жена Костика смеялась над женщинами, злоупотребляющими фотошопом. Теперь сама, охваченная дикой неуверенностью в себе, пытается стрясти «лайки» под фотографиями, уфотошопленными до полной неузнаваемости объекта, — заявила блогер.

По ее словам «нелюбимая и нежеланная женщина пытается создать виртуальную реальность» своей востребованности.

Третья ошибка женщин, которые скоро разведутся, по мнению Миро, это «неуместное оголение частей собственного тела» на публике. Блогер напомнила о недавних откровенных фотографиях Собчак.

— Четвертая ошибка женщины перед разводом — восторгаться мужем, как собака – хозяином, — отметила Миро на своей странице в LJ.

Она считает, что восторги Собчак своим мужем неуместны, и ничего, кроме негатива у Богомолова не вызывают.

При этом никаких комментариев со стороны Богомолова или Собчак на это сообщение не поступало, пара не давала никаких намеков в соцсетях на расставание.

Ксения Собчак неоднократно критиковала Миро за агрессивные и жесткие высказывания в свой адрес, называя «сетевым глистом».

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Ксения Собчакслухи о разводеКонстантин Богомолов
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