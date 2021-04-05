Блогер Миро назвала четыре ошибки Собчак, ведущие к разводу с Богомоловым

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Блогер Лена Миро назвала ошибки, согласно которым журналистка Ксения Собчак «демонстрирует типичное поведение женщины перед разводом». По ее словам, многие женщины перед разводом совершают типичные ошибки, приведя в пример действия Собчак.

— Женщине, предчувствующей развод, свойственно таскаться за мужем повсюду: и на рыбалку, и на футбол, и в магазин стройматериалов, и даже в Пермь, — написала Миро, говоря о поездке Собчак вместе с мужем, который представил в Перми оперу «Кармен».

Вторая ошибка, по словам Миро, в том, что Собчак слишком сильно обрабатывает свои фотографии в соцсетях.

— Раньше жена Костика смеялась над женщинами, злоупотребляющими фотошопом. Теперь сама, охваченная дикой неуверенностью в себе, пытается стрясти «лайки» под фотографиями, уфотошопленными до полной неузнаваемости объекта, — заявила блогер.

По ее словам «нелюбимая и нежеланная женщина пытается создать виртуальную реальность» своей востребованности.

Третья ошибка женщин, которые скоро разведутся, по мнению Миро, это «неуместное оголение частей собственного тела» на публике. Блогер напомнила о недавних откровенных фотографиях Собчак.

— Четвертая ошибка женщины перед разводом — восторгаться мужем, как собака – хозяином, — отметила Миро на своей странице в LJ.

Она считает, что восторги Собчак своим мужем неуместны, и ничего, кроме негатива у Богомолова не вызывают.

При этом никаких комментариев со стороны Богомолова или Собчак на это сообщение не поступало, пара не давала никаких намеков в соцсетях на расставание.

Ксения Собчак неоднократно критиковала Миро за агрессивные и жесткие высказывания в свой адрес, называя «сетевым глистом».

Читайте также: Собчак похвасталась в соцсети достижениями сына