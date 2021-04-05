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Более 250 новых парковочных мест появится в Москве
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Более 250 новых парковочных мест появится в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, улица Добролюбова Карта всех событий

За счет изменения схемы движения транспорта на девяти улицах Москвы в 2021 году появится 252 дополнительных парковочных места. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что больше всего парковочных мест (100) появится в Юго-Восточном административном округе. Еще по 50 мест для парковки автомобилей будет организовано в Северо-Восточном и Западном административных округах. Остальные 52 места создадут в Восточном административном округе, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе добавили, что участки улиц Добролюбова, Спортивной, Клочкова, Плотинной, 6-го проспекта Новогиреева, а также проектируемых проездов № 765 и № 2263 станут односторонними.

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