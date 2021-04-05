Москвичи подали более тысячи обращений по оформлению резидентных разрешений на парковку

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Более одной тысячи обращений по оформлению резидентных разрешений на парковку получили в Администрации московского парковочного пространства. Об этом рассказала начальник управления развития парковочного пространства департамента транспорта столицы Мария Майорова.

Оформление резидентных разрешений позволит водителям парковаться бесплатно в районах, где они проживают. Кроме того, автомобилисты смогут пользоваться парковочными местами на свое усмотрение.

— Мы уже получили более 350 обращений по организации мест только для владельцев разрешений, а также по новым территориям платных парковок, более одной тысячи обращений по оформлению резидентных разрешений, — приводит ТАСС слова Майоровой.

Она напомнила, что с понедельника, 5 апреля, в Москве изменили тарифы на десять процентов парковочных мест.

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