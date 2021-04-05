Тарифы изменятся на платных парковках в Москве с 5 апреля

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Малый Ивановский переулок Карта всех событий

В Москве с понедельника, 5 апреля, в некоторых местах подорожает парковка. Об этом сообщается на сайте столичного департамента транспорта.

На участках, где загрузка достигает 96 процентов и больше, будет действовать повышенный тариф 380 рублей в час в дневное время, 200 рублей в час — в ночное. Отмечается, что всего таких мест около 10 процентов, сюда попали парковки на Старосадском переулке, улице Солянка, Малом Ивановском переулке и другим.

— Стоимость парковки — это регулятор того, есть свободные места на парковке или нет. Если платная парковка занята все время больше чем на 90 процентов, значит стоимость надо изменить, а если она пустует — цену можно снизить. Это важно для того, чтобы местные жители и другие водители могли найти свободные парковочные места и улицы загружались равномерно, — сказано в сообщении ведомства.

На некоторых улицах, таких как 2-й и 4-й Самотечные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная, тарифы на парковку снизятся. На других начнет действовать дифференцированный тариф.

Для местных жителей парковка останется бесплатной при наличии резидентного разрешения.

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