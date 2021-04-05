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Наталья Подольская впервые показала лицо сына
Фото: instagram.com/nataliapodolskaya

Наталья Подольская впервые показала лицо сына

Полина Долганова

Звезды

Певица Наталья Подольская показала подписчикам, как играет с пятимесячным сыном. Трогательным видео артистка поделилась в сторис своего Instagram.

— Моменты, когда весь мир замирает, — подписала публикацию звезда «Фабрики звезд».

Наталья Подольская впервые показала лицо сынаФото: instagram/nataliapodolskaya

На видео Наталья обнимает сына Ваню, а тот смеется в ответ.

Если ранее Подольская закрывала лицо маленького Ивана посредством смайлика, то сейчас на видео отчетливо видно улыбку и глаза мальчика.

Напомним, Наталья Подольская родила сына Ваню в паре с певцом Владимиром Пресняковым. Малыш появился на свет 22 октября 2020 года.

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сынВладимир ПресняковНаталья Подольская
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