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Вторая репетиция парада Победы состоялась в Подмосковье
Фото: Минобороны РФ

Вторая репетиция парада Победы состоялась в Подмосковье

Елена Фролова

Армия

Вторая репетиция парада Победы, который состоится на Красной площади в столице 9 мая, прошла в подмосковном Алабине. До основного события предстоит провести еще десять репетиций. В настоящее время парадные расчеты отрабатывают слаженность своих действий. Об этом сообщил генерал-лейтенант, военный комендант Москвы Евгений Селезнев.

— Подготовка личного состава парадных расчетов завершилась в пунктах постоянной дислокации. Теперь он перемещен во временные места размещения в Москве и Подмосковье. В настоящее время занимается строевой подготовкой под руководством командующего парадом, — пояснил Евгений Селезнев.

По его словам, на данный момент проблемных вопросов у личного состава нет. Как уточнил эксперт, пока идет отработка вопросов слаженности всего парадного расчета на алабинской площадке, соответствующей по своим размерам Красной площади, отмечает телеканал 360.

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