Образовательный курс по управлению проектами создания ИТС запустили в Москве

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Научно-исследовательский институт «Мостранспроект» и Высшая школа экономики (ВШЭ) запустили образовательный курс, посвященный управлению проектами создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил директор НИИ «Мостранспроект» Александр Поляков.

По его словам, студенты смогут обучиться инженерии и основам проектирования. Также они пообщаются со специалистами со всего мира и запустят собственный проект.

— Для нас этот курс –– прекрасная возможность найти заинтересованных студентов и вырастить талантливых молодых специалистов, которые в будущем будут совершенствовать ИТС в городах страны, — отметил Поляков.

Курс «Управление проектами создания интеллектуальных транспортных систем (ИТС)» будет читаться для студентов образовательного трека «Транспортное планирование» Высшей школы урбанистики. Также занятия пройдут для всех студентов магистратур ВШЭ.

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