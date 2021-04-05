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Спортивный комментатор Владимир Гендлин умер на 85-м году жизни
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Спортивный комментатор Владимир Гендлин умер на 85-м году жизни

Ростислав Зубков

Никита Абрамов

Общество

Спортивный комментатор Владимир Гендлин скончался на 85-м году жизни. Об этом стало известно в понедельник, 5 апреля.

— Да, действительно, сейчас был в Федерации бокса и услышал, что пришла эта печальная новость, — подтвердил «Вечерней Москве» советник генерального секретаря по профессиональному боксу Федерации бокса России Александр Колесников.

Он отметил, что не обладает никакими подробностями о случившемся.

Владимир Гендлин являлся мастером спорта по боксу. Он провел 51 бой на любительском ринге. После завершения своей спортивной карьеры Гендлин устроился работать комментатором соревнований на федеральное телевидение. Также в списке его достижений — создание передачи о боксе «Большой ринг».

Спортсмертькомментатор
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