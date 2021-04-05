Иван Охлобыстин рассказал о скорой свадьбе старшей дочери

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Актер сериала «Интерны» Иван Охлобыстин собирается выдать замуж старшую дочь Анфису. Ожидается, что это произойдет ближайшим летом.

По его словам, торжество должно пройти с соблюдением всех необходимых традиций, но без лишнего шика.

— Мы обычные люди, считаем, что это важный поступок. Хочется, чтобы запомнилось надолго. Но и не оскорбляло чувства окружающих, — поделился продюсер с изданием StarHit.

Он добавил, что молодожены уже разучивают танец специально для этого знаменательного дня, он будет исполняться под композицию «Есть только миг». Варвара, младшая дочь Охлобыстина, переписала ее для торжества.

Актер добавил, что его старшие дочери уже не живут с ним в одной квартире, однако и без них в его доме всегда весело.

Известно, что Анфиса Охлобыстина занимается социальной работой, которую одобряет ее звездный отец.

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