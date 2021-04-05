Политолог оценил вероятность участия Белоруссии в конфликте России и Украины

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Политолог Артем Шрайбман оценил вероятность участия Белоруссии в потенциальном вооруженном конфликте России и Украины. По его мнению, она крайне мала.

Эксперт выразил уверенность в том, что белорусский президент Александр Лукашенко не будет принимать участие в подобной войне. Кроме того, по мнению политолога, любые попытки со стороны Белоруссии вмешаться в такое противостояние станут губительными для государства.

По словам Артема Шрайбмана, для Минска такой шаг может обернуться санкциями или вспышкой народных волнений внутри страны, отмечает Newinform. К вероятным последствиям вовлечения Белоруссии в конфликт между Россией и Украиной эксперт отнес и угрозу отключения SWIFT, что станет причиной парализации экономики страны.

— В случае если белорусские войска действительно стягивают свои силы у границы, то, скорее всего, так Александр Лукашенко подает российским властям сигнал о том, что у двух государств есть общий враг, — объяснил Артем Шрайбман.

Он также подчеркнул, что новые вызовы и участие в вооруженном конфликте не являются целью Белоруссии. Политолог считает, что такие планы отсутствуют у белорусского президента.

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