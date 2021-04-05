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Мужчина с подругой получили тюремные сроки за съемки детской порнографии в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчина с подругой получили тюремные сроки за съемки детской порнографии в Подмосковье

Никита Абрамов

Происшествия

Жителя Подмосковья и его знакомую, признали виновными в совершении серии преступлений, против половой неприкосновенности детей. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Следствие установило, что с мая 2011 по сентябрь 2017 года ими было совершенно в общей сложности 41 преступление. Осужденный самостоятельно изготовлял файлы с порнографическими изображениями малолетних и несовершеннолетних, которые он в последствии отправлял пользователям социальных сетей.

В 2013 году злоумышленник познакомился с жительницей Нижегородской области, и несколько лет уговаривал женщину к участию в порнографической съемке с ее детьми. Помимо этого житель Подмосковья сам неоднократно совращал ее дочерей.

Наро-Фоминский городского суд назначил жителю Подмосковья наказание в виде 19 лет лишения свободы, а жительнице Нижегородской области в виде 15 лет лишения свободы. Оба осужденных будут отбывать срок в колонии строгого режима.

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