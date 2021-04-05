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Эксперт оценил идею введения динамических дорожных знаков
Фото: pixabay.com

Эксперт оценил идею введения динамических дорожных знаков

Елена Фролова

Транспорт

Российских водителей будут информировать о допустимой скорости на трассах во время непогоды с помощью динамических дорожных знаков. На данный момент о том, что нужно снизить скорость во время плохих погодных условий «говорят» только стационарные дорожные знаки, сопровождаемые табличками с изображением грозовых туч.

Как рассказал председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин, данная идея имеет в своей основе рациональные причины. Однако зарабатывать на данной инициативе будут частники.

— Этот знак будет «плавающим». Он будет менять скорость в зависимости от погодных условий. Однако неясно, как это будет делаться, и каким образом будет рассчитываться скорость в каждом конкретном случае, — пояснил Виктор Похмелкин.

Эксперт также пояснил, что непонятно, будут ли данные знаки дублироваться традиционными, а также что будет, если водитель попадет на смену знака во время движения в зоне его действия, отмечает ИА «НСН». При этом он добавил, что сама идея введения динамических знаков, возможно, является лишней предосторожностью, потому что автомобилисты сами по себе рациональны и не готовы ехать с большой скоростью на дороге с плохой видимостью.

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