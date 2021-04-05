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С лихачами на дорогах в России будут бороться динамическими знаками
Фото: youtube.com

С лихачами на дорогах в России будут бороться динамическими знаками

Юлия Курганова

Общество

В России появится новый способ фиксации скорости при помощи камер. Для этого будут использовать динамические дорожные знаки, а сами нарушения будут контролироваться автоматически.

Данную инициативу выдвинули разработчики комплексов фотовидеофиксации. Они уверены, что новый способ окажется эффективным средством в борьбе против лихачей, которые ездят на большой скорости при сложных погодных условиях.

Новые дорожные знаки выдают информацию об ограничениях скоростного режима в зависимости от погодных условий. На табло будет показываться цифра, которую превышать водителям крайне нежелательно.

Для фиксации нарушений будут использоваться сразу три камеры. Первые две будут снимать момент подъезда автомобиля и фиксировать номера нарушителя, сообщает РБК.

Сейчас в России появилась технология, которая включает в себя динамические дорожные знаки и новую схему комплексов фиксации, пока ее тестируют.

Читайте также: Дептранс рассказал, как обезопасят движение на дорогах Москвы в 2021 году

дорожные знакипревышение скоростикамеры фотовидеофиксации
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