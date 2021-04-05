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Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-18» покажут на 15 медиафасадах в Москве
Фото: КЦ Южный / ЦЭНКИ / Роскосмос

Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-18» покажут на 15 медиафасадах в Москве

Кирилл Николаев

Технологии

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18», названным в честь Юрия Гагарина, покажут на 15 медиафасадах в центре Москвы. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщил руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, в дальнейшем практика трансляции пусков и стыковок кораблей может быть распространена и на всю Россию, но это будет сделано, если «горожанам понравится».

Пуск запланирован на пятницу, 9 апреля. Он должен состояться в 10:42 по московскому времени. Пуск проводится в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина. Запуск станет 146-м пилотируемым полетом для серии ракет. Экипаж будет состоять из россиян Олега Новицкого, Петра Дуброва и астронавта из США Марка Ванде Хая. Они пробудут на МКС около полугода.

Читайте также: «Космическая неделя» пройдет к юбилею полета Гагарина

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