Эксперты оценили проект реконструкции развязки на пересечении Липецкой улицы с МКАД

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Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Липецкой улицей улучшит дорожную ситуацию и экологическую обстановку в Москве. Такое мнение высказали опрошенные эксперты. По их оценкам, развязки старого, «клеверного» типа давно перестали справляться с потоками машин и образуют пробки, поэтому их необходимо обновлять и строить съезды.

Как пояснил автомобильный эксперт Вячеслав Субботин, на подобных участках заторы неизбежны: транспорта становится больше, а пропускная способность не меняется.

— Это связано с тем, что автомобили на развязке съезжают в одном направлении, а в другом — въезжают. Как только блокируется один въезд, образуются заторы на остальных, — объяснил он.

Эксперт добавил, что подобная модернизация «клеверных листов» проводится не только в столице.

— Москва находится практически на одном уровне решения транспортных проблем с Японией и Китаем, — сказал Субботин.

Реконструкция, которая пройдет в рамках благоустройства магистрали Большие Каменщики — Липецкая улица, начнется весной и завершится через 2,5 года.

Новый подход к благоустройству

Проект благоустройства также предполагает посадку 520 деревьев и 8100 кустарников, ремонт тротуара, установку 725 энергосберегающих фонарей и 30 современных остановочных павильонов.

В планах — привести в порядок и прилегающие к магистрали территории. Речь идет о сквере напротив Новоспасского монастыря, пруде Дунай и 12 детских площадках во дворах Липецкой, Элеваторной улиц и Пролетарского проспекта.

Такой подход к благоустройству директор центра градостроительных компетенций РАНХиГС Ирина Ирбитская назвала прорывным для столицы.

— Это очень хорошо, что не просто магистраль благоустраивается, а идет работа с прилегающими кварталами, что для Москвы — достаточно прорывной подход. Вообще, вектор взят на комплексное развитие территорий, и хорошо, что это касается в том числе инфраструктурных объектов, таких как вылетные магистрали, — отметила урбанист.

Она также позитивно оценила стремление Москвы следовать передовым европейским тенденциям в озеленении магистралей. По словам эксперта, создание вдоль магистрали специальной экосистемы из деревьев и системы отвода воды по примеру Нидерландов, Франции и Германии способствует эффективной задержке пыли. Кроме того, от растений появляется тень, что также важно для асфальтового покрытия, которое при разогреве становится токсичным.

Завершить основные работы по благоустройству магистрали Большие Каменщики — Липецкая улица планируется до конца этого года.

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