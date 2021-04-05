Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сотрудники столичной аптеки без рецепта продавали препараты наркоманам
Фото: tambov.gov.ru

Сотрудники столичной аптеки без рецепта продавали препараты наркоманам

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, улица Шкулёва Карта всех событий

Сотрудники полиции выявили на юго-востоке столицы аптеку, где без рецепта продавали наркозависимым различные сильнодействующие и ядовитые препараты. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Аптека располагается на улице Шкулева. В этой аптеке сотрудники продавали лекарственные препараты без рецепта, что является нарушением специальных требований при осуществлении фармацевтической деятельности. Помимо этого, сотрудниками полиции было установлено неучтенное хранение лекарств, которые подлежат предметно-количественному учету.

На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

Читайте также: Мужчина с подругой получили тюремные сроки за съемки детского порно в Подмосковье

наркоманаптекаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Все мнения
О проекте
Читайте нас в