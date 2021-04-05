Сотрудники столичной аптеки без рецепта продавали препараты наркоманам

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Россия, Москва, улица Шкулёва Карта всех событий

Сотрудники полиции выявили на юго-востоке столицы аптеку, где без рецепта продавали наркозависимым различные сильнодействующие и ядовитые препараты. Об этом в понедельник, 5 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу.

Аптека располагается на улице Шкулева. В этой аптеке сотрудники продавали лекарственные препараты без рецепта, что является нарушением специальных требований при осуществлении фармацевтической деятельности. Помимо этого, сотрудниками полиции было установлено неучтенное хранение лекарств, которые подлежат предметно-количественному учету.

На данный момент возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)».

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