Психолог объяснила, зачем девушки снимались обнаженными на балконе в Дубае

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Психолог Наталья Георгиева рассказала, что фотосессия девушек на балконе в Дубае — это начало эры вуайеризма и эксгибиционизма.

Специалист предупредила, что общественность ждет еще не один скандал подобного характера, так как люди все чаще хотят выражать свою чувственность публично.

По словам эксперта, пандемия коронавируса спровоцировала в обществе острую нехватку физического контакта, именно поэтому люди стремятся удовлетворить эту потребность через самовыражение в виртуальном пространстве.

— В сознании происходит когнитивный диссонанс: нам хочется себя продемонстрировать, показать, повзаимодействовать — а не с кем. И поэтому мы уже готовы выходить на балкон в чем мать родила и привлекать к себе внимание, — уточнила психолог в беседе с 5-tv.ru.

Она добавила, что теми, кто публично демонстрирует свое тело, и теми, кто распространяет эти фотографии, движет один и тот же мотив. Все они хотят проявить себя и привлечь внимание к своей персоне.

Напомним, в Дубае за участие в откровенной фотосессии в отеле были задержаны 40 человек. По закону им грозит до шести месяцев тюрьмы или штраф в размере пяти тысяч дирхамов — около 100 тысяч рублей по нынешнему курсу.

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