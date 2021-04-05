Генконсульство сообщило об отсутствии россиянок среди задержанных за съемку в Дубае

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Среди девушек, задержанных в курортном районе Дубая за откровенную фотосессию, нет россиянок. Об этом рассказали в Генконсульстве России.

Ролик, где обнаженные дамы позируют на балконе одной из высоток, ранее был опубликован в соцсетях.

В ведомстве добавили, что за съемку в обнаженном виде задержаны 12 девушек, а не 40, как сообщалось ранее. Единственным гражданином Российский Федерации, ставшим фигурантом расследования, является организатор съемки. Ему грозит до 1,5 года тюремного заключения. Моделей ждет до шести месяцев тюрьмы.

Также не исключено, что власти ОАЭ могут помиловать участниц съемки в связи с наступлением священного месяца Рамадана, пишет РИА Новости.

Напомним, ранее туроператоры назвали самое популярное направление у россиян для зимнего отдыха.

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