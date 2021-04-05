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Обновленное радио «Юмор FM» презентовали в Москве
Фото: Пресс-служба «Юмор FM»

Обновленное радио «Юмор FM» презентовали в Москве

Алина Иванова

Общество

Обновленное радио «Юмор FM» презентовали в пространстве банкетного зала Omega Rooftop на Цветном бульваре. У самого веселого радио страны появились новые бренд-персонажи — котики, а главными цветами нового фирменного стиля стали черный, желтый и белый. Новый визуальный образ в фирменном стиле радиостанции символизирует успех в двух пространствах: в FM-среде и в digital. Контраст же черного и желтого дает легкость восприятия.

— Обновление радиостанции началось примерно три года назад. Шла работа над контентом, очищалась морально устаревшая юмористическая база, создавался новый современный продукт. Теперь радиостанция предлагает аудитории микс из актуального юмора и лучшей современной музыки, — говорит генеральный продюсер ГПМ «Радио» Ирина Ипатова.

Поздравить радиостанцию с обновлением пришли Юлианна Караулова, Niletto, Хабиб, L’brand и другие топовые артисты. Вышли на сцену и популярные стендап-комики Ваня Усович и Ольга Мокеева.

— Черный — мой любимый цвет, и он очень удачно сочетается с желтым. Эта цветовая гамма максимально приятная. Ну а котики — куда же без них? Ребрендинг очень успешный. И вообще, на «Юмор FM» настоящая, искренняя атмосфера и классные ведущие, — отмечает Хабиб.

Формат «Юмор FM» не только хорошо известен радиослушателям, но и высоко оценен профессиональным сообществом. Радиостанция не раз получала почетный знак «Брэнд года / EFFIE» и «золотой микрофон» в рамках «Радиомании».

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