Пригожин прокомментировал обнаженную фотосессию девушек в Дубае

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию с задержанием девушек в Дубае после их участия в откровенной фотосессии на балконе.

Продюсер заявил, что избежать наказания за случившееся организаторы фотосессии могли только в случае приобретения специального разрешения.

По словам Пригожина, Объединенные Арабские Эмираты являются толерантным государством, однако без наличия лицензии на съемки нужно быть готовыми к привлечению к ответственности.

— Если вы не брали на это лицензию и не согласовывали с местными органами, естественно, что за этим последует штраф и, возможно, даже лишение свободы, — заключил продюсер в беседе с 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что в Дубае за участие в откровенной съемке в отеле были задержаны 40 человек.

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