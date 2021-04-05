Дошкольное и начальное образование обсудят на Первом Московском педагогическом форуме

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Очередная неделя Первого Московского педагогического форума будет посвящена дошкольному и начальному общему образованию в Москве. Эксперты обсудят вопрос преемственности дошкольного и начального образования, роль педагога дошкольного образования и учителя начальных классов в системе школьного образования.

На форуме выступят ведущие эксперты в образовании. Это будут директор центра дополнительного образования студентов ИНО МГПУ, кандидат педагогических наук, председатель экспертного совета по воспитанию комитета по образованию и науке Государственной Думы Татьяна Волосовец, доцент факультета Социальная психология МГППУ Ольга Даниленко, начальник отдела развития современной андрагогики ФГАО ДПО «Академия Минпросвещения России» Надежда Ладилова, победитель конкурса «Воспитатель года Москвы-2020» Светлана Тулайкина и другие.

— Мы поговорим о формировании базовых компетенций, которые очень важны для профессиональной самореализации и личного успеха. Они начинают формироваться уже в дошкольном возрасте, поэтому мы выбрали в качестве спикеров для мероприятий форума представителей научной сферы, действующих учителей-практиков, методистов и, конечно, победителей конкурсов профессионального мастерства, которые смогут показать лучшие практики организации работы по формированию важных современных умений в дошкольных группах, и в классах начальной школы, — рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Особое место в списке мероприятий занимает панельная дискуссия «Дошкольное образование: роль доступной и развивающей среды в инклюзивном образовании». Участники поговорят о том, как современное образование развивается по пути индивидуализации, признания и учета индивидуальных различий и талантов детей, обеспечения условий для успешного обучения и социализации ребят с особыми образовательными потребностями.

На ряде познавательных мастер-классов педагоги и воспитатели поделятся лайфхаками, как проводить мультимедийные музыкальные занятия, как формировать математические представления у дошкольников, а также развивать творческие и коммуникативные способности учащихся.

Участники также познакомятся с теорией и практикой организации центров активности в дошкольных группах, литературном чтении, узнают, как пользоваться предпрофессиональной лабораторией при работе с дошкольниками.

Чтобы принять участие в форуме, необходимо зарегистрироваться на сайте «Школа большого города». На сайте Московского образовательного телеканала доступны записи трансляций.

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