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Туроператоры РФ подняли вопрос об открытии прямого авиасообщения с Кипром
Фото: Pixabay

Туроператоры РФ подняли вопрос об открытии прямого авиасообщения с Кипром

Никита Абрамов

Туризм

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Ростуризм письмо с просьбой о содействии скорейшему возобновлению прямого авиасообщения с Кипром. Об этом сообщается на сайте АТОР.

— В ассоциации просят Ростуризм оказать содействие скорейшему возобновлению прямого авиасообщения с Кипром с целью безопасной и прогнозируемой доставки туристов к месту отдыха и обратно, — говорится в сообщении.

Уточняется, что 2 апреля Кипр отправил ноту в МИД России с предложением возобновить прямые рейсы.

В конце марта стало известно, что Кипр готов принять российских туристов с 1 апреля текущего года. Для въезда туристам нужно будет предоставить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который сделан не позднее, чем за 72 часа до вылета.

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