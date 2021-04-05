Концерт Клавы Коки и Niletto проверят на предмет нарушения антиковидных мер

Фото: instagram.com/niletto_official

В Псковской области началась проверка после концерта Клавы Коки и Niletto в период пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, мероприятие состоялось с нарушениямиантиковидных мер. Число зрителей не соответствовало согласованному регламенту. Кроме того, на концерте не соблюдались масочный режим и социальная дистанция. Губернатор назвал подобные нарушения недопустимыми.

— Это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19, — написал Ведерников.

Он добавил, что в отношении организатора концерта могут выписать штраф до 500 тысяч рублей.

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