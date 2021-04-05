Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Концерт Клавы Коки и Niletto проверят на предмет нарушения антиковидных мер
Фото: instagram.com/niletto_official

Концерт Клавы Коки и Niletto проверят на предмет нарушения антиковидных мер

Кирилл Николаев

Звезды

В Псковской области началась проверка после концерта Клавы Коки и Niletto в период пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, мероприятие состоялось с нарушениямиантиковидных мер. Число зрителей не соответствовало согласованному регламенту. Кроме того, на концерте не соблюдались масочный режим и социальная дистанция. Губернатор назвал подобные нарушения недопустимыми.

— Это тотальное неуважение ко всем, кто следует мерам предосторожности, и чей бизнес страдает из-за ограничений, связанных с COVID-19, — написал Ведерников.

Он добавил, что в отношении организатора концерта могут выписать штраф до 500 тысяч рублей.

Читайте также: Пригожин прокомментировал обнаженную фотосессию девушек в Дубае

концертДанил Прытков (NILETTO)Клава Кока
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Кукла Маша, кукла Даша: ну очень странные игрушки

Василий Акимкин
Василий Акимкин

Меньше заболевших, больше тестов: почему в борьбе с вирусом Россия успешнее ЕС и США

Все мнения
О проекте
Читайте нас в