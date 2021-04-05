Назван планируемый срок выдачи электронных паспортов в России

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МВД России рассказало о процессе выдачи россиянам электронных паспортов в виде пластиковой карточки, содержащей электронный носитель информации (ПЭН). Планируемый срок начала их выдачи в Москве — 1 декабря 2021 года.

— На территории субъектов Российской Федерации — по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года, — приводит ответ МВД России RT.

Отмечается, что число выдаваемых паспортов нового образца будет зависеть от числа граждан, желающих их получить. На первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тысяч. Выдача ПЭН будет произведена на добровольной основе гражданам с 14 лет. Приоритетного порядка его получения не предусмотрено. Процесс выдачи карточки будет отличаться от выдачи бумажного паспорта только необходимостью цифрового фотографирования человека и сканированием отпечатков двух пальцев рук.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту размером с банковскую. Данные о гражданине будут указаны прямо на ней. Карта будет иметь носитель российского производства, на нем будут содержаться данные о регистрации, семейном положении и детях.

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