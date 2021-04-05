Тело пенсионерки нашли в квартире на юге Москвы
Россия, Москва, Якорная улица Карта всех событий
Тело пенсионерки обнаружили в квартире на юге столицы. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник, 5 апреля.
Отмечается, что труп 74-летней женщины с ранениями на руках нашли в квартире на улице Якорная.
По факту гибели пенсионерки проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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