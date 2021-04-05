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Российские туристы заинтересовались программой кешбэка за поездки по стране
Фото: pexels.com / Adrianna Calvo

Российские туристы заинтересовались программой кешбэка за поездки по стране

Полина Долганова

Туризм

Российские туристы массово заинтересовались программой кешбэка, которая позволяет вернуть часть денег, потраченных на поездки по стране. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что за период с 18 по 30 марта объем продаж туров с программой кешбэка составил около четырех миллиардов рублей.

Туроператоры предполагают, что продажи в рамках программы придется завершить досрочно, так как туры не смогут продать всем желающим.

— Продажи во время третьего этапа кешбэка выросли втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а темпы продаж заметно опережают предыдущие два этапа. Вполне может случиться так, что к концу апреля выделенная государством сумма будет уже выбрана, — добавила коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах.

Эксперты все же надеются, что финансирование программы получится расширить. Изначально на нее было выделено два миллиарда рублей, однако сейчас сумма расходов уже составляет 715 миллионов, то есть больше трети всего бюджета.

В первые 12 дней программы туры с кешбэком купили 200 тысяч россиян, сообщается на сайте АТОР.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству расширить программу для всех учащихся. По словам главы государства, для соответствующих категорий лиц акция должна действовать в течение всего года.

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