«Все понимаю, но сделать не могу»: Володина составила общий гороскоп на апрель

Фото: Youtube / Надежда Стрелец

Астролог Василиса Володина опубликовала в своем микроблоге общий гороскоп на апрель. По ее словам, месяц будет насыщен разного рода событиями.

— В этом апреле мы увидим развитие тех экономических процессов, которые были заложены соединением в прошлом году, — отметила астролог и посоветовала следить за курсами валют и ценами.

По ее словам, возможны проблемы с соцсетями, сбои в подаче электроэнергии, а также другие масштабные технические неполадки.

Астролог отметила, что в первой половине апреля у людей обострятся дерзость и аналитическое мышление.

— Но в районе 09.04 возрастает риск запутаться в словах и мыслях. «Все понимаю, но сделать не могу». Или получается все время не то, — написала Володина.

С 12 апреля результативность пойдет вверх. Астролог советует действовать в период с 12 по 19 апреля. Затем к 24 апреля настанет более монотонное время, однако приносящее свои плодотворные результаты, пишет Володина в своем Instagram-аккаунте.

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