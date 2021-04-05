Полиграф показал, что сын Ирины Цывиной избивал ее под действием наркотиков

Ирина Цывина

В конце марта неизвестный совершил нападение на бывшего возлюбленного актрисы Ирины Цывиной Дениса Сердюкова. Мужчина допустил, что в этом мог быть виноват сын звезды сериала «Кадетство» Евгений Благонравов. Однако 26-летний парень отрицает все обвинения в свой адрес.

Сына Цывиной также подозревают в избиении своей матери. В эфире Первого канала Благонравов прошел тест на полиграфе.

— Было ли такое, что вы в состоянии измененного состояния избивали свою мать и вы об этом знаете? Ответ «нет» — ложь, — заявил полиграфолог шоу «На самом деле» Роман Устюжанин.

Сообщается, что звездный наследник шел на жестокие поступки из-за своей алкогольной и наркотической зависимости.

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