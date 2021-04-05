«Постоянный дискомфорт»: Юлия Ковальчук рассказала, почему отказалась от кофе

Фото: Из личного архива Юлии Ковальчук

Российская певица Юлия Ковальчук рассказала своим поклонникам, что смогла отказаться от кофе. По ее словам, она не была сильно зависима в этом плане, но ей нравились аромат напитка и медитативное ощущение.

— Почему отказалась? Просто потому, что почувствовала постоянный дискомфорт после этого прекрасного процесса, — рассказала подписчикам Юлия.

Певица заявила, что уже полтора месяца не пьет кофе, но, несмотря на это, бодрость никуда не ушла.

Подписчики по-разному отреагировали на новость звезды.

«Эх, нет. От кофе я отказаться не могу... Тут я бессильна»; «Я тоже уже полтора года совсем не пью. Хотя тоже очень люблю и вкус, и запах, и сам процесс»; «От кофе бывают проблемы со здоровьем»; «Я сижу на кофе как наркоман», — написали поклонники в комментариях под постом в Instagram-аккаунте Ковальчук.

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