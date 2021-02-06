Певица Юлия Ковальчук рассказала о том, как любимый цвет соотносится с личностью

Фото: https://www.instagram.com/juliakovalchuk/

Российская певица Юлия Ковальчук рассказала поклонникам о том, как любимый цвет человека характеризует его личность.

По словам певицы, любители красного цвета активные и даже отчаянные люди. Именно из них получаются герои и хорошие лидеры.

Те, кому больше по нраву синий цвет, могут страдать от своих же эмоций. Юлия отмечает, что такие люди в основном заняты творчеством, однако они совсем не легки на подъем.

— Принципиально честные люди. Скорее всего, для них соврать — это пойти против себя, — пишет Ковальчук про любителей белого цвета.

Также она добавила, что им необходимо восхищение и признание окружающих людей.

Те, кто больше любит зеленый цвет, обычно стремятся к гармонии. Эти люди ставят себе высокие планки и всю жизнь учатся, пытаясь их достичь.

Личности со склонностью к оранжевому цвету — жизнерадостные, легкие на подъем и инициативные. Именно они любят походы, всегда знают, как развлечь окружающих и подарить всем побольше оптимизма, пишет Юлия в своем Instagram-аккаунте.

Любители черного цвета — страстные натуры. По словам певицы, в их характере преобладает некая театральность и обаяние.

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