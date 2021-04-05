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Участник шоу «Последний герой» попал в больницу после обвинений в домогательствах
Фото: premier.one

Участник шоу «Последний герой» попал в больницу после обвинений в домогательствах

Полина Долганова

Звезды

Участник шоу «Последний герой. Чемпионы против новичков» Александр Матвеев попал в больницу после обвинений в домогательствах. Об этом сообщила его дочь Дарья в своем Instagram.

По словам девушки, их семья живет «в аду» после выхода шоу в эфир.

Дарья считает, что скандал на проекте спровоцировали ради поднятия рейтингов.

— Продюсеры решили реанимировать мертвый, убыточный проект высосанным из пальца скандалом?! Как это низко! — заявила девушка.

Она добавила, что в предыдущих сезонах «Последнего героя» не было такого количества грязи и хайпа.

Напомним, в последнем выпуске шоу, который вышел на телеэкраны 3 апреля, несколько девушек обвинили Александра Матвеева в домогательствах. Участница проекта Александра Маслакова заявила, что мужчина крепко прижимался к ней в одну из ночей на острове, а победительница шоу «Пацанки» Анастасия Петрова рассказала, что на одной из вечеринок на Филиппинах мужчина вел себя непристойно и дотронулся до ее ягодиц.

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ТВ-3домогательства«Последний герой. Актеры против экстрасенсов»
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