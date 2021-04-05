Сын Вячеслава Зайцева рассказал, зачем к его отцу приезжали правоохранители

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К модельеру Вячеславу Зайцеву пришли сотрудники правоохранительных органов. О визите участкового и прокуратуры к своему отцу рассказал сын кутюрье, художник Егор Зайцев.

— Они были второй раз. Накануне был участковый, а сегодня уже — прокуратура. Их интересовали те люди, которые сейчас бесятся в студии Первого канала на съемках: Гарафутдинов и прочие. Они узнавали про них, про то, что они якобы владеют брендом Вячеслава Михайловича. Они везде ставят эти логотипы. Я как раз читал материал про их поддельные бренды. Я к этому не имею отношения, просто папу жалко, — цитирует Егора 5-tv.ru.

Ранее помощник Вячеслава Зайцева Олег рассказал, что правоохранители приезжали только для того, чтобы узнать про здоровье модельера. Также в СМИ опубликовали сообщения сына Зайцева Егора, который заявил, что его отец почти не появляется на улице из-за тяжелой болезни, а в доме модельера поселилась «семья мошенников», наживающихся на беспомощном состоянии Зайцева.

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