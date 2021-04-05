«Ценю собственную индивидуальность»: Елизавета Пескова ответила на вопросы подписчиков

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дочь пресс-секретаря президента Российской Федерации Дмитрия Пескова Елизавета Пескова на своей странице в Instagram решила ответить на часто задаваемые ей вопросы. Девушка рассказала о своей учебе, работе и личной жизни.

Пескова сообщила, что давно живет в Москве. Она завершает второй курс магистратуры в МГИМО. В настоящее время все усилия студентки направлены на подготовку к государственным экзаменам и защите диплома.

Девушка рассказала, что училась в интернате как в России, так и во Франции. В девятом классе Пескова сдавала и ГИА, и французский Brevet. Она окончила школу экстерном. После года обучения в ИСАА Пескова переехала в Париж на обучение в бакалавриате, а после стажировки в одной компании и полугода, проведенного в брюссельском Европарламенте, поехала поступать в МГИМО.

Пескова сообщила, что в настоящее время работает в некоммерческом фонде развития русско-французских исторических инициатив. Уже много лет она не живет с родителями. Девушка не стала раскрывать подробности своей личной жизни.

— Личную жизнь я решила не афишировать года 3–4 назад. Очень жалею, что делала это в подростковом возрасте, — написала она.

Также Пескова ответила на вопрос о своей внешности. Она объяснила, почему не собирается делать пластику.

— Я не собираюсь делать пластику, потому что очень люблю свой нос и ценю собственную индивидуальность, — заявила она.

Ранее сообщалось, что дочь олимпийской чемпионки Татьяны Навки Александра Жулина записала совместную песню со своей сводной сестрой Елизаветой Песковой.

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