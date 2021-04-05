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Российские фигуристы выступят на командном чемпионате мира под национальным флагом
Фото: instagram.com/liza_tuktik

Российские фигуристы выступят на командном чемпионате мира под национальным флагом

Полина Долганова

Спорт

Российские фигуристы смогут выступить на командном турнире под национальным флагом РФ. Об этом рассказал глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Известно, что у World Team Trophy нет статуса командного чемпионата мира, поэтому санкции Спортивного арбитражного суда (CAS) не распространяются на российских спортсменов на время участия в чемпионате.

— Турнир в Японии — это командный Кубок, коммерческое мероприятие... На него решение CAS не распространяется, — пояснил Горшков в разговоре с РИА Новости.

В составе команды от России в турнире примут участие трехкратная чемпионка России и чемпионка мира Анна Щербакова, чемпионка Европы и мира 2015 года Елизавета Туктамышева, серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Михаил Коляда, чемпион России среди юниоров Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также представители танцев на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Турнир пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке.

Напомним, из-за санкций CAS спортсмены из РФ не могут выступать на международных соревнованиях под флагом страны, а также не могут быть награждены под гимн России. Использовать другие государственные символы во время турниров, организованных при поддержке Всемирного антидопингового агентства (WADA), также запрещено. Ограничения действуют до 16 декабря 2022 года.

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