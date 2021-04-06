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Россиян предупредили о вспышке киберпреступности из-за пандемии
Фото: Pixabay / Engin Akyurt

Россиян предупредили о вспышке киберпреступности из-за пандемии

Татьяна Плотникова

Общество

В 2020 году в России резко возросло количество уголовных дел по преступлениям, совершенным с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел РФ – начальник Следственного департамента МВД генерал-майор юстиции Сергей Лебедев.

Как уточнил Лебедев, всего за минувший год в производстве оказалось 1,7 миллиона уголовных дел, что на 65 тысяч больше показателя 2019 года. Рост числа дел объясняется ростом числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий — на 73,4 процента.

Лебедев подчеркнул, что увеличение числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, относится к новым вызовам, стоящим перед правоохранительными органами.

Среди преступлений такого рода 46,4 процента приходятся на мошенничества, 34 процента — кражи, 9,2 процента — оборот наркотиков. Кроме того, в 1,2 процента случаев дела касались сбыта поддельных денег или ценных бумаг.

Как уточнил Лебедев, вспышка киберпреступности во многом сопряжена с пандемией коронавирусной инфекции и с переводом многих сфер деятельности в дистанционный формат.

При этом в 2020 году было расследовано свыше 65 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий, что почти на 44 процента превышает показатель 2019 года, рассказал Лебедев в интервью «Известиям».

Ранее в МВД рассказали, что в России с начала 2021 года количество преступлений в IT-сфере выросло практически на 30 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.

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