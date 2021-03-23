Сервис для жалоб на звонки мошенников и спам планируют запустить на госуслугах
Сервис для жалоб на мошеннические звонки, спам и фишинг запустят на портале госуслуг РФ до конца 2021 года. Об этом на заседании межфракционной рабочей группы по борьбе с киберпреступностью сообщил замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин.
— До конца года, а может быть, и раньше на «Госуслугах» мы сделаем сервис, с помощью которого граждане смогут пожаловаться на спам, мошеннические действия, фишинг, — рассказал он.
Специалист отметил, что для работы сервиса необходимо внести ряд законодательных изменений. По его словам, у телеком-операторов должна быть возможность отследить звонок и заблокировать его, сообщает агентство городских новостей «Москва».
Ранее эксперт рассказал «Вечерней Москве», как обезопасить себя от телефонного мошенничества.
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