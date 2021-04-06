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Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки
Фото: 41.mchs.gov.ru / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Камчатки

Виктория Родимкина

Происшествия

У берегов Камчатки специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Камчатскому краю во вторник, 6 апреля.

— По данным сайта службы срочных донесений города Обнинска, ночью было зарегистрировано неощущаемое сейсмособытие магнитудой 5,2, — говорится в сообщении.

В МЧС отметили, что эпицентр землетрясения оказался в акватории Кроноцкого залива, в 372 километрах от города Петропавловска-Камчатского.

При этом угрозы цунами зафиксировано не было, добавили в ведомстве.

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МЧСземлетрясениеполуостров Камчатка
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