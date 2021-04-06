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Соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth проведут в Москве
Фото: Павел Волков / Вечерняя Москва

Соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth проведут в Москве

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с63 Карта всех событий

В столице проведут соревнования по робототехнике DJI RoboMaster Youth. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Турнир пройдет в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» на ВДНХ. Его участниками станут восемь команд из школ, колледжей и детских технопарков Москвы, включая коллективы детских технопарков «Москва» и «Мосгормаш».

— Предстоящий чемпионат по робототехнике поможет ребятам проверить свою подготовку и получить новый опыт, — рассказала заместитель мэра в правительстве Москвы, руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Все желающие смогут наблюдать за турниром на экранах на первом этаже. Там же будут расположены две интерактивные площадки для зрителей — по управлению роботом и дроном. Для участия в соревнованиях требуется предварительная регистрация. Также турнир покажут на YouTube-канале «Технограда».

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