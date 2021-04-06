Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Хромченко рассказала, какой джемпер никогда не выйдет из моды
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Хромченко рассказала, какой джемпер никогда не выйдет из моды

Анастасия Колоскова

Звезды

Известный стилист Эвелина Хромченко в эфире Первого канала рассказала, какой джемпер не потеряет актуальности ни в один модный сезон.

— Теннисный джемпер с контрастными полосками по горловине и V-образным вырезом нельзя миновать в нынешнем сезоне. Он всегда в моде был, всегда в моде есть и всегда в моде будет. Он в моде вечно, — заявила телеведущая во время передачи «Модный приговор», комментируя образ героини шоу.

Во время показа девушка сочетала джемпер с клетчатыми брюками и бейсболкой. Комплект относится с стилю преппи, или так называемому школьному стилю, на который, по словам Хромченко, модницы должны обратить свое внимание.

Эксперт по моде назвала вещи в стиле преппи надежной инвестицией в гардероб, так как такие предметы одежды остаются неизменными из сезона в сезон на протяжении очень долгого времени.

Читайте также: Эвелина Хромченко рассказала, как быстро научиться красивой походке

модастильЭвелина Хромченко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Арабы и бабы: славянская обнаженка в канун Рамадана

Руслан Клинский
Руслан Клинский

19 лет за стрельбу в метро: вынесен приговор полицейскому-убийце

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как взять кредит или микрозаем, не рискуя здоровьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

ДТП на Садовом: когда чужая жизнь — это расходный материал

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Борьба с бюрократией: почему победить невозможно

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Вакцинным паспортам быть: это всего лишь вопрос времени

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Эффект Познера: что если Кавказ поделят на троих

Все мнения
О проекте
Читайте нас в