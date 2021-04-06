Хромченко рассказала, какой джемпер никогда не выйдет из моды

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Известный стилист Эвелина Хромченко в эфире Первого канала рассказала, какой джемпер не потеряет актуальности ни в один модный сезон.

— Теннисный джемпер с контрастными полосками по горловине и V-образным вырезом нельзя миновать в нынешнем сезоне. Он всегда в моде был, всегда в моде есть и всегда в моде будет. Он в моде вечно, — заявила телеведущая во время передачи «Модный приговор», комментируя образ героини шоу.

Во время показа девушка сочетала джемпер с клетчатыми брюками и бейсболкой. Комплект относится с стилю преппи, или так называемому школьному стилю, на который, по словам Хромченко, модницы должны обратить свое внимание.

Эксперт по моде назвала вещи в стиле преппи надежной инвестицией в гардероб, так как такие предметы одежды остаются неизменными из сезона в сезон на протяжении очень долгого времени.

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