Эвелина Хромченко рассказала, как быстро научиться красивой походке

Фото: Елена Горбачева / Вечерняя Москва

Телеведущая и стилист Эвелина Хромченко в эфире Первого канала дала советы женщинам, как при помощи простого элемента одежды освоить красивую женственную походку.

По словам эксперта моды, для этого представительницам прекрасного пола следует приобрести качественную дорогую юбку чуть ниже колен. Деталь одежды должна быть узкой, но тем не менее соответствовать размеру. Такая юбка не только украсит гардероб, но и возьмет на себя функцию тренажера-ограничителя для ног.

— Смотрите, чтобы у нее шлица или разрез были не слишком высокими. Ваша задача в этой юбке не бежать, а подчиняться ее крою. Вам будет жалко широко шагать, ведь дорогая юбка может треснуть. После того как эта юбка «отдрессирует» вас хорошенько, и вы научитесь делать маленький шаг, можно надеть каблуки, — поделилась секретом Хромченко в эфире передачи «Модный приговор».

Она добавила, что после этого даже при беге на каблуках женщина будет выглядеть грациозно и элегантно.

Ранее стилист рассказала, как правильно носить модные в этом сезоне худи.

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