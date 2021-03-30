«Доза молодости»: Хромченко рассказала о модных худи

Фото: www.instagram.com / evelinakhromtchenko / Официальный аккаунт Эвелины Хромченко в Instagram

Стилист Эвелина Хромченко во время эфира на Первом канале отметила, что кофты с капюшоном приобрели в эпоху пандемии настоящую популярность, и рассказала, с чем можно сочетать этот модный тренд.

По словам телеведущей, в последнее время в гардеробах женщин всех возрастов и социального положения можно заметить все больше спортивных вещей. Модницы стали отдавать предпочтение расслабленным костюмам, футболкам и кроссовкам. А настоящим трендом сезона стали худи.

Она обратила внимание, что модные кофты с капюшоном отличаются огромной вариативностью ношения.

— Они могут быть короткими, удлиненными, яркими, серыми. Они могут носиться с очень нарядной юбкой из перьев, а могут по-простому — с обычными джинсами или шортами. Но факт остается фактом: худи немедленно внедряют в ваш комплект дозу молодости, — заключила Хромченко в эфире передачи «Модный приговор».

Ранее Хромченко рассказала, какие брюки будут самыми модными в весенне-летнем сезоне.

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