Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Доза молодости»: Хромченко рассказала о модных худи
Фото: www.instagram.com / evelinakhromtchenko / Официальный аккаунт Эвелины Хромченко в Instagram

«Доза молодости»: Хромченко рассказала о модных худи

Анастасия Колоскова

Общество

Стилист Эвелина Хромченко во время эфира на Первом канале отметила, что кофты с капюшоном приобрели в эпоху пандемии настоящую популярность, и рассказала, с чем можно сочетать этот модный тренд.

По словам телеведущей, в последнее время в гардеробах женщин всех возрастов и социального положения можно заметить все больше спортивных вещей. Модницы стали отдавать предпочтение расслабленным костюмам, футболкам и кроссовкам. А настоящим трендом сезона стали худи.

Она обратила внимание, что модные кофты с капюшоном отличаются огромной вариативностью ношения.

— Они могут быть короткими, удлиненными, яркими, серыми. Они могут носиться с очень нарядной юбкой из перьев, а могут по-простому — с обычными джинсами или шортами. Но факт остается фактом: худи немедленно внедряют в ваш комплект дозу молодости, — заключила Хромченко в эфире передачи «Модный приговор».

Ранее Хромченко рассказала, какие брюки будут самыми модными в весенне-летнем сезоне.

Читайте также: Стилист Рогов показал, как правильно использовать модную косынку

модамодный трендЭвелина Хромченко
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Однажды в Суэцком канале: во что обходится ошибка капитана корабля

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Георгий Бовт
Георгий Бовт

«Трудные дни» наступают: Россия и США в поисках дна

Игорь Березин
Игорь Березин

Почем попкорн для народа: как кинозалы заработают на еде

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Путешествия станут дешевле

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Только не в Москву: куда не хотят переезжать россияне

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в