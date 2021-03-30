Стилист Рогов показал, как правильно использовать модную косынку
Шелковые косынки приобрели актуальность в новом сезоне. Как правильно использовать модный аксессуар, рассказал известный стилист Александр Рогов в своем шоу на телеканале СТС.
Ведущий продемонстрировал, как при помощи косынки можно усложнить простой комплект из светлых джинсов, одноцветной футболки и кожаной косухи. Шелковый аксессуар белого цвета с принтом, повязанный на шее, добавил в образ героини программы элегантности.
— Чтобы комплект не выглядел пресно, я усложнил его шелковой косынкой, — прокомментировал стилист в эфире шоу «Рогов в деле».
Во втором варианте ведущий нашел косынке более оригинальное применение. Когда женщина примерила комплект, состоящий из джинсов и подпоясанного жилета, стилист оживил образ аксессуаром, повязав его на сумочку.
Ранее стилист назвал трендом номер один этого лета морскую тематику и «рыболовные сети» в виде одежды.
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