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Более 30 тысяч обращений поступило в Мосжилинспекцию с начала года
Фото: freepik.com

Более 30 тысяч обращений поступило в Мосжилинспекцию с начала года

Анастасия Волоснова

Город

Более 30 тысяч обращений поступило в Государственную жилищную инспекцию Москвы с начала 2021 года. На официальном сайте мэра Москвы рассказали, как правильно подавать заявления в Мосжилинспекцию.

Отмечается, что анонимные сообщения или жалобы москвичей в социальных сетях не могут стать поводом для проверки или принятия административных мер. Однако 50 процентов из полученных обращений поступили в Мосжилинспекцию от анонимных пользователей. По закону заявитель обязан пройти авторизацию в Единой системе идентификации и аутентификации, чтобы его обращение было рассмотрено.

Две трети москвичей оставляли заявку на онлайн-сервисах и через электронную почту. Уточняется, что в Мосжилинспекции также могут рассматривать обращения, полученные в письменном виде. В электронном формате оставить заявку можно в приемной на портале mos.ru или в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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