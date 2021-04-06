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Роскачество назвало пять лучших импортных вин
Фото: pexels.com / Valeria Boltneva

Роскачество назвало пять лучших импортных вин

Никита Абрамов

Товары

Эксперты Роскачества провели исследование популярных импортных вин. Всего было оценено 126 марок из 13 стран. Об этом в понедельник, 5 апреля, сообщила пресс-служба Роскачества.

Дегустационная комиссия проводила исследование вслепую, так как эксперты не знали ни марок, ни стран происхождения. В комиссию вошли сомелье — чемпионы России, представители научных учреждений, а также эксперты в области энологии.

Среди красных сухих вин лучшими оказались напитки из Италии и Испании: Oro Dei Sani Passo Rosso Terre di Chieti и Crianza Rioja Gran Familia. Новозеландские представители одержали победу среди белых вин. Лучшей из таковых оказалась марка Taka Sauvignon Blanc Marlborough.

Португальская марка Mare Alta Vinho Verde Rose оказалась лидером среди розовых вин. Итальянский бренд Martini с маркой игристого вина Martini Prosecco оказался на первом месте среди соответствующих напитков.

Читайте также: Роскачество составило антирейтинг импортных вин

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