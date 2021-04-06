Москвичи смогут зарегистрировать брак в парк-отеле у Данилова монастыря

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Россия, Москва, Большой Староданиловский переулок, 5 Карта всех событий

Москвичи смогут подать заявление на регистрацию брака в парк-отеле у Данилова монастыря в центре столицы. Об этом рассказали в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Новая площадка для брачных церемоний находится в гостинице «Даниловская». Первые десять пар смогут зарегистрировать брак в комплексе 14 мая. Уточняется, что подать заявление можно в онлайн-формате или в Чертановском отделе ЗАГС.

— Для заключения брака на площадке молодоженам необходимо только оплатить стандартную госпошлину без каких-либо дополнительных затрат. Комплекс «Даниловский» и ранее пользовался популярностью у молодоженов. На новой площадке зарегистрировать брак можно будет практически каждую пятницу и субботу, — пояснила исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Ранее москвичи могли зарегистрировать брак в парк-отеле за отдельную плату, теперь объект внесли в список необычных мест для брачных церемоний по специальному проекту мэра Москвы.

Уточняется, что уже сейчас жители столицы могут выбрать одну из доступных дат с мая по декабрь на портале mos.ru. Церемонии бракосочетания будут проводить в парадном зале гостиницы, после чего молодожены смогут выйти в живописный парк для фотосессии среди экзотических цветов, яблонь и клумб. В хорошую погоду торжество можно будет организовать в летнем шатре в глубине парка.

При необходимости после регистрации брака молодожены смогут обвенчаться в Храме Воскресения Словущего в Даниловской слободе, пишет ТАСС.

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