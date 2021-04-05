Мир для двоих, или как не дать семейной лодке утонуть в море бытовых проблем

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Всем известная фраза про лодку, которая разбивается о быт, родилась не просто так. Действительно, очень часто после поцелуев под луной и красивой свадьбы наступают будни и приходит он — быт. Начинаются ссоры, скандалы, неприбитые полочки, неприготовленный ужин… Очень часто люди семейные и только собирающиеся создать семью задаются вопросом: как не испортить отношения бытом? Заведующая отделением семейного центра «Гелиос» Елена Волкова подготовила несколько действенных советов.

Совет 1. Отказаться от жертвоприношения, перестать видеть в обычных домашних делах тяжелую работу и выполнять ее с чувством обреченности. Лучший вариант — начать решать бытовые вопросы вдвоем, сделать совместный процесс быта интересным и научиться находить в этом удовольствие. Пусть в вашей бытовой жизни будет место для совместного приготовления ужина и последующего за этим мытья посуды.

Совет 2. Другая крайность в семейном быту, которая часто доводит до ссор, — слишком четкое разделение обязанностей или следование графику. Например, муж и жена решили готовить ужин по очереди: она — в понедельник, среду, пятницу; он — во вторник, в четверг, субботу. Но вот случилось так, что муж задержался допоздна на работе как раз в четверг, но жена, следуя четкому графику, не приготовила ужин. Как вы думаете, это укрепит их отношения? Вероятнее всего, нет. Всегда нужно уметь договариваться, поддерживать друг друга, а не следовать надуманным принципам.

Совет 3. У всех есть недостатки, примите это. Например, если муж так любит оставлять открытым тюбик с зубной пастой в ванной по утрам, а жена подолгу принимает ванну — это еще не повод обижаться и ссориться. Уступайте друг другу в мелочах. Помните: идеальных людей нет. И если уж решились вместе жить, нужно научиться проявлять терпение к обычным человеческим слабостям своей половинки.

Совет 4. Культурная программа и совместный отдых. Жизнь после свадьбы на самом деле не заканчивается и не состоит только из кухни и дивана. Продолжайте вместе гулять по вечерам, ходить в кино, выбираться на природу с друзьями и т. д. Это позволит не зацикливаться на быте и оставаться интересными друг другу.

Если вы понимаете, что не в состоянии самостоятельно справиться с возникшей проблемой, можете обратиться за консультацией в столичные семейные центры, где помогут разобраться в проблеме, разработают рекомендации, а также ответят на интересующие вас вопросы.

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