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Американские СМИ заявили о «беспрецедентной военной мощи» России в Арктике
Фото: Минобороны РФ

Американские СМИ заявили о «беспрецедентной военной мощи» России в Арктике

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Россия обладает беспрецедентной военной мощью в Арктике, а также занимается испытанием в регионе новейшего вооружения. Об этом заявила американская телекомпания CNN.

В материале говорится, что РФ намерена обезопасить север страны и запустить судоходство по Северному морскому пути. Телеканал предоставил спутниковые фотографии арктического побережья, которые были сделаны американской компанией, где показано, что Россия укрепляет там аэродромы и военные базы, стягивает военную технику и истребители.

— Очевидно, что в Арктике мы сталкиваемся с военным вызовом со стороны России, — сказали телеканалу в Госдепартаменте США.

Источники CNN в Пентагоне сообщили об опасениях Америки, вызванных предположениями, что Москва сможет использовать вооружение не только для защиты границ, но и для установления контроля над всеми районами Арктики.

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